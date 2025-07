Gotowy wywar należy odcedzić i ostudzić. Należy zaznaczyć, że nie możemy go jeszcze użyć jako oprysku. Najpierw trzeba go rozcieńczyć. Oprysk wykonujemy w proporcji 1:10, czyli 1 litr wywaru na 10 litrów wody. Jak już zostało wcześniej wspomniane, domowy preparat stosujemy mniej więcej co tydzień, a w czasie ataku szkodników - co 3-4 dni.