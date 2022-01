We wtorkowy wieczór media obiegła informacja, według której Beata Tadla trafiła nagle do szpitala. Dziennikarka miała źle się poczuć, w związku z czym natychmiast wezwano pogotowie. Serwis goniec.pl, powołując się na wiarygodne źródło, podał prawdopodobną przyczynę złego samopoczucia kobiety. "Ze wstępnych ustaleń lekarzy wynika, że prawdopodobnie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziennikarki doszło wskutek zapaści" - poinformowano.

Beata Tadla trafiła do szpitala. "Ostatnio jest bardzo przemęczona"

Informacje o stanie zdrowia dziennikarki potwierdził jej syn, Jan Kietliński. "Mama trafiła do szpitala, miała podejrzenie zapaści. Ostatnio jest bardzo przemęczona, dużo pracuje i niestety to odbiło się na jej zdrowiu" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Jak dodał, zaleceniem lekarzy jest przede wszystkim odpoczynek. "W szpitalu spędziła tylko jeden dzień. Otrzymała niezbędną pomoc i teraz odpoczywa. Czuje się dobrze, wysypia się" - powiedział syn dziennikarki.

Beata Tadla trafiła do szpitala. Spekulacje internautów

Jednym z komentarzy internautów było połączenie hospitalizacji kobiety z przyjęciem przez nią dwóch dawek szczepionki na koronawirusa. Syn dziennikarki stanowczo temu zaprzeczył.

"Prób połączenia jej stanu zdrowia ze szczepionką wolę nawet nie komentować... to jest czysta abstrakcja, do czego dochodzą w swoich teoriach antyszczepionkowcy" - stwierdził w rozmowie z Plejadą.

