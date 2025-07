Co w lipcu można zrobić z owoców i warzyw? To w końcu miesiąc, w którym sezon na przetwory rusza pełną parą. Dzięki temu możemy zamknąć w słoikach czy butelkach namiastkę lata.

Sezon na przetwory rozpoczyna się w maju, kiedy to możemy przygotowywać dżemy czy kompoty z wczesnych owoców. Czerwiec to natomiast idealny moment m.in. na konfitury z truskawek.

Lipiec z kolei przynosi pełen wachlarz możliwości. Wakacyjny miesiąc to idealny czas na dżemy, nalewki czy kompoty z wiśni. Ale nie tylko! W tym miesiącu możemy przygotować domowe ogórki kiszone i konserwowe.

Jeśli szukasz pomysłu, co jeszcze i dlaczego warto kisić, z pomocą przychodzi Ewa Wachowicz. Oto jej przepisy na kiszonki:

Lipiec to również sezon na morele, jagody, jeżyny, maliny. Na ich bazie można przygotować kompoty, dżemy czy konfitury. Do listy dobrze jest dodać porzeczki i agrest. To również dobry czas na przygotowanie specjałów ze śliwek i brzoskwiń.