Jedyny taki znak zodiaku. Rozpoznasz go po jednym szczególe

Karolina Woźniak

Każdy znak zodiaku ma niepowtarzalną energię, którą widać już na pierwszy rzut oka – nie trzeba do tego horoskopu ani daty urodzenia. Byk – znak ziemski rządzony przez zmysłową Wenus – to kwintesencja spokoju, wyczucia smaku i siły płynącej z ciszy. Jak go rozpoznać w tłumie? Wystarczy się przyjrzeć – nie musi nic mówić!