77-letnia królowa Camilla wzięła udział w dziesiątym dniu Wimbledonu w All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

To kolejne już w przeciągu tego miesiąca wystąpienie żony króla Karola III, w którym zwraca ona uwagę na siebie za pomocą stroju.

To idealna okazja, by założyć sukienkę Fiona Clare, czółenka Chanel i okulary przeciwsłoneczne Izipizi. Królowa miała również przy sobie torebkę Bottega Veneta, a wszystko to stworzyło elegancki, letni wygląd na takie wydarzenie jak mecz tenisa.