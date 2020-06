​Beckhamowie będą mieć podziemny tunel w swojej posiadłości

Słynne małżeństwo zleciło wybudowanie tunelu pod swoją wiejską rezydencją w Cotswolds. Po to, by domownicy mieli gdzie uciec albo schować się w razie niebezpieczeństwa. Do podjęcia tej decyzji skłoniło Victorię i Davida prawdopodobnie to, że niedawno we własnym domu został napadnięty angielski piłkarza Dele Alli.

Zdjęcie Beckhamowie spędzają mnóstwo czasu w swojej wiejskiej rezydencji w Cotswolds /CRISTINA QUICLER/ AFP /East News

Beckhamowie zawsze dbali o swoje bezpieczeństwo, ale historia Deliego Alli, piłkarza Tottenhamu i reprezentacji Anglii, mogła dać im do myślenia i uświadomić, że klasyczne zabezpieczenia przed bandytami to za mało. Alli został napadnięty w marcu. Napastnicy wtargnęli do jego domu na przedmieściach Londynu. Jeden z napastników przyłożył mu nóż do gardła, natomiast drugi ukradł biżuterię i markowe zegarki. Sprawcom udało się uciec.

O decyzji Beckhamów poinformował dziennik "Express". Dziennikarze tej gazety dotarli do dokumentów, z których wynika, że David i Victoria zdecydowali się na nietypową inwestycję w swojej wiejskiej posiadłości w Cotswolds, niedaleko Oksfordu. Podziemne przejście, które chcą zbudować, ma połączyć rezydencję z garażem. Przy okazji chcą też wybudować piwniczkę na wino.

Zdjęcie Wiejska posiadłość Beckhamów w Cotswolds / Andrew Lloyd / SplashNews.com / East News

Jako że David co rusz wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z sielskim krajobrazem, można się domyślić, że Beckhamowie spędzają kwarantannę właśnie w Cotswolds. Są tam razem z córką Harper oraz synami Romeo i Cruzem. Brakuje tylko ich najstarszego syna Brooklyna, który w momencie wybuchu pandemii był w Nowym Jorku, gdzie poleciał odwiedzić swoją dziewczynę.

Posiadłość w Cotswolds Beckhamowie kupili w 2016 roku za ponad 6 mln funtów.

