Bradley Cooper przestał wychodzić z domu

Gwiazdor serii "Kac Vegas" powiedział, że z powodu pandemii izoluje się teraz na całego. Mieszka z córeczką oraz schorowaną matką i boi się, że dopadnie je COVID-19.

Zdjęcie Bradley Cooper martwi się o swoją rodzinę / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

W rozmowie z innym aktorem, Anthonym Ramosem, którą opublikował magazyn "Interview", Cooper przyznał: "Moja mama zbliża się do 80-tki, używa worka kolostomijnego, więc nie mogę wpuścić nikogo do domu. I sam też nie mogę wyjść, bo jeśli ona się zarazi, to będzie koniec".

Reklama

Powiedział również, że towarzyszy im trzyletnia córka Lea (z zakończonego już związku z modelką Iriną Shayk) i dwa psy.



W żartobliwym stylu dodał: "Mieszkamy w małej kamienicy, na szczęście jest tam podwórko. Prowadzę jednoosobowe przedszkole. Wstajemy i bierzemy lekcje pływania w wannie".

Przed pandemią mama Coopera, Gloria Campano, zwykle towarzyszyła aktorowi w ważnych dla niego ceremoniach. Ostatnio podczas gali oscarowej w 2019 roku, kiedy to jego reżyserski debiut "Narodziny gwiazdy" był nominowany w trzech kategoriach.

Zobacz również: