Lato to doskonały moment, by odświeżyć manicure - sięgnąć po jaśniejsze odcienie, eksperymentować z pastelami albo wrócić do klasyki w nowoczesnym wydaniu. Ale ważne jest także to, jak przygotowane są dłonie: czy skóra jest gładka, paznokcie zadbane, a kształt płytki dobrze dopasowany do palców. Pielęgnacja w przypadku dojrzałych dłoni powinna iść w parze z estetyką - tylko wtedy całość prezentuje się naprawdę harmonijnie.