To jeden z ulubionych sposobów osób, które nie lubią prasowania. Wrzuć pomięte ubranie do suszarki bębnowej razem z kostką lodu lub wilgotnym ręcznikiem. Wystarczy 10 minut na średnim ustawieniu, by para wytworzona w urządzeniu rozprostowała tkaniny. To szybkie, proste i naprawdę skuteczne rozwiązanie, które świetnie sprawdza się rano przed wyjściem do pracy.