Charlie Sheen znów oskarżany o molestowanie seksualne

Corey Feldman to aktor, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zrobił karierę i zyskał status młodzieżowej gwiazdy. Można go było zobaczyć m.in. w takich kultowych produkcjach jak „Goonies”, „Straceni chłopcy” czy „Stań przy mnie”.

Zdjęcie Charlie Sheen ponownie został oskarżony o molestowanie /Splash News /East News

Teraz wyprodukował film dokumentalny "(My) Truth: The Rape of Two Coreys". Oskarża w nim o molestowanie seksualne i pedofilię kilka osób z branży filmowej, m.in. Charliego Sheena.

We wspomnianym dokumencie, którego pokaz odbył się 9 marca w Los Angeles, Corey Feldman zaprezentował listę osób, które według niego molestowały w przeszłości jego oraz jego najbliższego przyjaciela Coreya Haima.



Jedną z takich osób jest Charlie Sheen. Feldman twierdzi, że Corey Haim zwierzył mu się, że Sheen zgwałcił go na planie filmu "Lucas" z 1986 roku. Haim zmarł przedwcześnie w wieku 38 lat w 2010 roku.

- Nie była to opowiastka rzucona mimochodem na łożu śmierci. Nie wspomniał o tym przy okazji, a opowiedział mi o wszystkim ze szczegółami. Mówił: - Charlie pochylił mnie między dwoma przyczepami, polał olejem i zgwałcił w biały dzień. W każdej chwili ktoś mógł się tam pojawić i to zobaczyć - wspomina z płaczem słowa przyjaciela Corey Feldman.