Dagmara Kaźmierska polską Pamelą Anderson. Kusi zdjęciami w negliżu

Dagmara Kaźmierska polską Pamelą Anderson

Kilkanaście godzin temu na koncie Dagmary Kaźmierskiej w serwisie Instagram pojawił się nowy post. Na zdjęciu kobieta zaprezentowana jest od ramion w górę. Fotografia została tak wykadrowana, by pobudzając wyobraźnię odbiorcy sugerować, że Dagmara Kaźmierska pozowała do niej nago. Burza blond loków, poza modelki oraz kompozycja zdjęcia wielu osobom skojarzyły się z sesjami Pameli Anderson.

Myślałam że to Pamela Anderson

Pamela A? ;) takie pierwsze skojarzenie :D. Pozdrawiam serdecznie

Seksowna i uwodzicielska fotografia wzbudziła zachwyt fanów. W wielu komentarzach pojawiają się ikony ognia oraz serduszka. Nie zabrakło też komentarzy typu: “Petarda", “Cudowna", “Piękna". Nawet użytkownicy internetu, którzy rzadko coś komentują, w tym przypadku postanowili się wypowiedzieć:

Mało co komentuje w internecie, ale to zdjęcie musiałam — jest naprawdę cudowne

Kim jest Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska to polska celebrytka, która urodziła się w 1975 r. a popularność zyskała dzięki reality show “Królowe Życia", gdzie występuje od 2016 r. Program emitowany w stacji TTV prezentuje codzienne perypetie ludzi, którzy osiągnęli sukces i wiodą luksusowe życie. Dagmara Kaźmierska jest jedną z barwniejszych postaci show, ale jednocześnie osobą wzbudzającą wiele kontrowersji. Przede wszystkim ze względu na swoją kryminalną przeszłość. Kobieta była właścicielką agencji towarzyskiej i za łamanie prawa trafiła do więzienia. Obecnie "królowa życia" jest właścicielką luksusowego butiku, gwiazdą telewizji i celebrytką. Dagmara Kaźmierska znana jest też z miłości do Egiptu, gdzie rozkręca własny biznes.



