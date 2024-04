Wyróżnić można kilka czynników, które sprawiają, że róże ogrodowe kwitną długo i obficie. Przede wszystkim należą do roślin ceniących słoneczne stanowiska — trzeba brać to pod uwagę, planując sadzenie. Jednocześnie źle reagują na silny wiatr, więc miejsce powinno być zaciszne. Nie przepadają za towarzystwem — większość odmian zaleca się sadzić z daleka od innych roślin. Wynika to z tego, że krzewy potrzebują sporo przestrzeni do swobodnego wzrostu. Unikać trzeba sadzenia róż pod konarami drzew, które mogłyby ograniczać dostęp do promieni słonecznych.