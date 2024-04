Numer jeden: corgy

Jeśli wybrałaś pierwszego pieska, oznacza to, że lubisz czerpać radość z życia. Jesteś osobą lojalną i towarzyską. Gdy już poznasz swojego partnera, będziesz chciała towarzyszyć mu do grobowej deski. Kierujesz się na co dzień optymizmem i ciekawością. Nie lubisz poważnych spraw, czy też sztywnych uroczystości. Wolisz dobrą zabawę w gronie najbliższych. Zawsze jesteś gotowa na wyzwania i nowe doświadczenia. Niektórzy mogą odbierać to za lekkomyślność, jednak najważniejsze jest to, abyś czuła się szczęśliwa.

Numer dwa: pudel

Wybrałaś pudelka? Oznacza to, że jesteś osobą bardzo inteligentną. Lubisz otaczać się towarzystwem, które uznajesz za równe sobie. Od niektórych niekiedy czujesz się lepsza. Kierujesz się w życiu wrażliwością, a inni odbierają cię jako kogoś pełnego wdzięku i elegancji. Masz predyspozycje do analizowania sytuacji i refleksji. W życiu cenisz sobie spokój i harmonię, a zwłaszcza w relacjach z ludźmi. Nie otwierasz się przed każdym, gdyż obawiasz się zranienia. Niektórzy mogą cię odbierać za osobę chłodną, a nawet snobistyczną. Jednak to właśnie ty, wiesz, komu możesz w pełni zaufać.

Numer trzy: husky

Jeżeli wybrałaś trzeciego pieska, oznacza to, że jesteś bardzo wytrzymała, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W życiu cenisz sobie niezależność. Jeśli coś ci nie pasuje, otwarcie o tym mówisz i nie boisz się opinii innych osób. Trudno jest cię namówić do zrobienia czegoś, czego nie uważasz za słuszne. Potrafisz być asertywna i wykazać się nie lada determinacją. Zawsze dążysz do osiągnięcia swoich celów. Jednak potrafisz się skupić również na swoich bliskich, gdyż ważne jest dla ciebie oddanie. Niektórzy mogą odbierać cię jako osobę zbyt poważną, jednak ty po prostu wiesz, do czego dążysz w życiu. Nic nie jest przypadkowe.

Numer cztery: dalmatyńczyk

Wybrałaś dalmatyńczyka? Oznacza to, że jesteś osobą przepełnioną energią oraz entuzjazmem. Bardzo ważna jest dla ciebie życzliwość wobec ludzi i pozytywne nastawienie do życia. Na co dzień wykazujesz się radością i otwartością. Jesteś także bardzo bezpośrednia, dlatego tak łatwo jest ci nawiązywać nowe kontakty. Niektórzy mogą odbierać cię jako osobę, która zbytnio się otwiera na innych. Jednak ty dobrze wiesz, że taka po prostu jesteś. Poszukujesz przygód, lubisz aktywny tryb życia i jak nikt inny masz wybujałą wyobraźnię. Kreatywność jest twoją mocną stroną.

