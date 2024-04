Odetnij kawałki i wsadź do doniczki. Burza soczystych liści gwarantowana

Każdy w domu chciałby mieć takie rośliny, które zaliczane są do bezproblemowych, a równocześnie przepięknie wyglądają. Jeśli znudził nam się zamiokulkas, grubosz, sansewieria czy bluszcze, można sięgnąć po coś, co rzadko trafia na nasze parapety, ale sprawdzi się na małych metrażach. Peperomia tępolistna, bo o niej mowa, nie sprawa większych problemów, szybko się rozrasta, a rozmnażanie należy do najłatwiejszych. Jak ją uprawiać? Przekonajmy się.