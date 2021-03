Danielle Armstron to brytyjska osobowość telewizyjna, która zyskała popularność dzięki programowi "The Only Way Is Essex". Kilka miesięcy temu gwiazda została mamą i teraz pochwaliła się tym, że wróciła do formy sprzed ciąży.

Zdjęcie Danielle Armstrong pochwaliła się figurą po ciąży /Mark Robert Milan /Getty Images

Danielle Armstrong miała do tej pory bardzo burzliwe życie i kochała wpadać w tarapaty.

Od pewnego czasu jednak gwiazdka "TOWIE" wyciszyła się, a to wszystko przez ciążę.



Celebrytka w maju 2020 roku została pierwszy raz mamą i jej świat wywrócił się do góry nogami.



Teraz cały swój czas poświęca ukochanej córeczce, ale w tym czasie nie zapomniała również o sobie samej.



Świeżo upieczona mama walczyła o to, by zrzucić pociążowe kilogramy. Teraz Danielle mogła pochwalić się efektami swojej pracy po dziewięciu miesiącach ćwiczeń i robią one spore wrażenie!



Porównała swoje dwa zdjęcia - gdy była w dziewiątym miesiącu ciąży i teraz. Wyznała, że chciała pokazać te zdjęcia, bo czuje się dumna z metamorfozy.



W komentarzach fanki nie szczędziły jej komplementów i zapewniały, że poczucie dumy jest tutaj jak najbardziej na miejscu!

