65. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrał włoski zespół Maneskin, a reprezentant Polski, Rafał Brzozowski niestety nie może pochwalić się żadnym sukcesem.

Dlatego już teraz pojawiło się pytanie, kto za rok spośród polskich artystów pojedzie na Eurowizję?



Wygląda na to, że Doda miałaby ochotę spróbować swoich sił, a jeszcze bardziej pragną tego jej fani oraz przyjaciele.



Gwiazda sama opublikowała w swoich mediach społecznościowych fragment wiadomości, który dostała od swojej koleżanki.



"Proszę, Doda... zrób to dla ludzi, dla kraju" - napisała znajoma wokalistki. "Co mam zrobić?" - zapytała Doda. "Bądź w następnym roku na Eurowizji i uratuj nasze dusze. Jesteś naszą jedyną nadzieją" - dodała pani Kasia.



Fani Dody liczą na to, że wokalistka potraktuje te prośby poważnie i za rok to właśnie ona pojawi się na eurowizyjnej scenie!

