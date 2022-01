Dominika Tajner we wrześniu usłyszała przerażającą diagnozę. Podczas rutynowych badań dowiedziała się, że w jej piersi znajduje się trzycentymetrowy guz. Wyniki biopsji wskazały, że nowotwór nie jest złośliwy, a już w październiku celebrytka pomyślnie przeszła operację usunięcia guza.

Była żona Michała Wiśniewskiego zdecydowała się jednak na jeszcze jedną operację. Kilka dni temu w Pradze przeszła rekonstrukcję piersi. Dominika Tajner wyznała, że wszystko przez to, że jej biust po operacji nieco się zmienił, a to wywołało u niej kompleksy.



Na instagramowym profilu Dominiki Tajner właśnie pojawiło się nowe zdjęcie. Córka Apoloniusza Tajnera zapozowała z lekarzem, który przeprowadził operację. "Tak to doktor Polak, który modelował mój biust. Zrobił to perfekcyjnie. Dodam jeszcze, jak ważny jest dobry kontakt z lekarzem i zaufanie mu przed tak ciężką operacją. Jeszcze raz dziękuję" - napisała pod zdjęciem celebrytka.



Jeszcze nie tak dawno Dominika Tajner wyznała, że znów jest zakochana. W rozmowie z "Twoim Imperium" wyznała, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna, który wspiera ją w trudnych chwilach. Chociaż początkowo Dominika Tajner nie zdradziła, kim jest jej ukochany, to po przyjeździe do Pragi zdecydowała się opublikować wspólne zdjęcie. "Życzę każdemu takiej drugiej połówki, która bez względu na wszystko trzyma Cię za rękę i prowadzi do końca z uśmiechem na twarzy" - napisała pod postem Dominika Tajner.



