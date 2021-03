Donald Trump zniknął na pewien czas w cieniu porażki po przegranej w wyborach prezydenckich. Wciąż nie jest gotowy, by powrócić z pełną siłą do polityki, ale w mediach pojawiła się jego opinia na temat... Meghan Markle!

Zdjęcie Donald Trump wraz z żoną po przegranych wyborach prezydenckich zniknęli na jakiś czas z przestrzeni publicznej /Rex Features /East News

Donald Trump odszedł ze stanowiska w złości, żywiąc pretensje o sfałszowane wybory prezydenckie, w których przegrał z Joe Bidenem.



Poczucie wstydu chyba wciąż nie pozwala mu powrócić do gry, chociaż jego ostatnie słowa znów mocno namieszały w mediach.



Wypowiedź Trumpa miała dotyczyć wywiadu Meghan Markle. Okazuje się, że telewizja ITV namawiała byłego prezydenta, by udzielił on komentarza w wejściu na żywo podczas jednego z programów.



Przypomnijmy, że Trump już raz wypowiedział się na temat Markle, nazywając ją w swoich słowach "paskudną", za co wówczas wylała się na niego fala krytyki.



Tym razem obserwując z ukrycia emocje i zamieszanie wokół Markle, postanowił powstrzymać się od publicznej wypowiedzi w telewizji, nie chcąc ryzykować swojej kariery.



Jednak to, co powiedział Trump o Meghan po jej wywiadzie, miał ujawnić w mediach Jason Miller:



"Tak, Meghan Markle nie jest dobra. Już wcześniej to mówiłem, a teraz wszyscy to widzą. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak powiem coś negatywnego o niej, to wyleje się na mnie fala hejtu i skończę jak Piers Morgan" - miał powiedzieć Donald Trump.



Czy teraz, gdy słowa byłego prezydenta USA wypłynęły w mediach, czekają go kolejne problemy? Wiele na to wskazuje!

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry podczas wywiadu z Oprah Winfrey / CBS/Ferrari Press / East News

Zdjęcie Donald Trump nie ma obecnie najlepszej passy / Bloomberg / Getty Images

***

