Dziś mecz Polska-Arabia Saudyjska. Lewandowska pokazała wymowne zdjęcie

Od sześciu dni trwa mundial w Katarze. Polka drużyna miała okazję rozegrać już jeden mecz - starcie z reprezentacją Meksyku zakończyło się wynikiem 0:0.

Dziś kolejna szansa dla biało-czerwonych na zdobycie punktów w mundialowej klasyfikacji. Nasi zawodnicy zmierzą się z drużyną Arabii Saudyjskiej, a ich zmagania będzie można oglądać już o godzinie 14.

Do rozgrywki szykują się zawodnicy, szykują się też kibicie, w tym rodziny piłkarzy. Przebywająca od kilku dni w Katarze Anna Lewandowska podzieliła się na Instagramie wymownym zdjęciem, które można interpretować jako wsparcie dla naszych zawodników. Na fotografii opublikowanej przez żonę Roberta Lewandowskiego widzimy łódkę o biało-czerwonym żaglu, za którą rozciąga się panorama miasta. Cały widoczek skąpany jest w pięknym, złotym świetle. Anna Lewandowska kadr opatrzyła krótkim komentarzem "Polska" i emotikonką zaciśniętego kciuka.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

"Całym sercem z chłopakami. Polska biało-czerwoni"

"Only Poland. Jutro wygramy"

"Trzymamy kciuki"

- czytamy pod postem.

W jej relacji pojawiło się zaś zdjęcie, na którym Anna Lewandowska pozuje w koszulce z polskim godłem i numerem 9 - takim, jaki na koszulce reprezentacji nosi również jej mąż.

Anna Lewandowska w Katarze

Anna Lewandowska przebywa w Katarze już od kilku dni. Jak można wnioskować ze zdjęć zamieszczanych przez nią na Instagramie, czas upływa jej nie tylko na śledzeniu sportowych rozgrywek, ale również na korzystaniu z uroków tego kraju. Zachód słońca na pustyni, wieczór w eleganckiej rezydencji, wizyta w centrum handlowym, to tylko kilka zamieszczonych na Instagramie kadrów.

Kontrowersje wokół mundialu w Katarze

Piłkarskie mistrzostwa w Katarze to mundial inny niż zwykle. Poza portalami i serwisami sportowymi większość mediów skupia się nie ma przebiegu rozgrywek, ale na kontrowersjach jakie towarzyszyły organizacji imprezy. A tych nie brakuje. Żeby wyliczyć te najczęściej omawiane: organizacja zawodów w zimie (a nie jak to tradycyjnie bywa - wiosną lub latem), w kraju w którym skąpe są nie tylko piłkarskie tradycje, ale i futbolowa infrastruktura (trzeba było ją zbudować na potrzeby imprezy). Nie bez komentarza pozostaje również kwestia przestrzegania przez Katar praw człowieka, podnoszona w dwóch kontekstach. Pierwszy to traktowanie zagranicznych robotników, drugi - problem dyskryminacji kobiet i osób LGBT+.

Kibice wobec tych kontrowersji przybierają różne postawy. Jedni deklarują bojkot mistrzostw, inni tłumaczą, że koncentrują się na sportowych emocjach, a piłkarze nie mieli wpływu na szczegóły organizacji mistrzostw.

Różnica zdań i postaw wobec mistrzostw widoczna jest również pod postami Anny Lewandowskiej. Podczas gdy jedni kibicują piłkarzom, inni nie szczędzą słów krytyki:

"Nie popieram. Żadna drużyna nie powinna się pojawić na tym mundialu"

"Najbardziej kontrowersyjny mundial ever. Najpierw Rosja teraz Katar, wszystko o co świat zachodu tak walczył prawa kobiet, tolerancja lgbt legło w gruzach"

"Również nie popieram, łamanie praw człowieka"

- czytamy pod jednym ze zdjęć.