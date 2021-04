Emily Ratajkowski chwali się krągłym biustem!

Emily Ratajkowski niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko. Okazuje się, że gwiazda po kilku tygodniach od porodu wróciła do doskonałej formy i postanowiła pochwalić się nią, publikując ponętne zdjęcie!

Reklama

Zdjęcie Emily Ratajkowski cieszy się, że została mamą /Gotham /Getty Images

Emily Ratajkowski na początku marca 2021 roku urodziła swoje pierwsze dziecko.

Reklama

"Sylvester Apollo Bear dołączył do nas na Ziemi. Sly przyszedł na świat 8 marca 2021 roku podczas najbardziej surrealistycznego, pięknego, wypełnionego miłością poranku w moim życiu" - podzieliła się wspaniałą wieścią Emily.



Od tego momentu swoją uwagę skupia na maleństwie, ale właśnie pozwoliła sobie na chwilę szaleństwa i spędziła wieczór bez dziecka!



Tym wyjątkowym wydarzeniem podzieliła się ze swoimi fanami, publikując zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Emily wybrała się do restauracji i założyła czarną kreację, z bardzo głębokim dekoltem! To on odsłonił krągły biust gwiazdy, która z dumą go prezentowała.



"Mama ma wychodne" - napisała pod zdjęciem, a fani nie mogli przestać komplementować jej doskonałego wyglądu, zaledwie kilka tygodni po porodzie!





Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>