Ewa Minge jest znana z tego, że kocha zwierzęta. Projektantka właśnie pokazała nowego kota, którego zaadoptowała jej synowa i nie potrafi ukryć z tego powodu swojej radości!

Zdjęcie Ewa Minge kocha spędzać czas w rodzinnym gronie / Wojciech Strozyk/REPORTER / Reporter

Ewa Minge, choć przez wielu postrzegana jest jako kontrowersyjna postać polskiego show biznesu, prywatnie wiedzie spokojne, rodzinne, poukładane życie.

Projektantka spędza wolny czas z rodziną i ze swoimi zwierzętami, które bardzo kocha. Jak się okazało w ich domu pojawił się nowy lokator, a raczej... lokatorka!



Synowa gwiazdy adoptowała kotkę, która skradła jej serce!

"Nasza rodzina się powiększyła. Oznacza to, ze nasza rodzina jest już baaardzo duża, choć znając wszystkich dwunożnych członków naszej rodziny 'bardzo' zawsze może się jeszcze powiększyć" - zaczęła zabawnie projektantka.

We wpisie Ewa Minge opowiedziała historię kotki, którą jak się okazało, skrzywdzili wcześniej ludzie. Teraz jednak może być pewna, że znalazła idealne miejsce do życia, gdzie będzie kochana przez całą rodzinę Minge.



"Całe życie uczę moje dzieci, ze piękno ma wiele wymiarów i ten kanoniczny stymulowany przez czasy danego pokolenia jest tylko wynikiem mody na kolejne powłoki . Brzydota nigdy nie jest udziałem natury lub wypadku jak bardzo byłaby ona koślawa i daleka od naszych wyobrażeń o ideałach" - napisała jeszcze, komentując fakt, że kot nie ma jednej łapki.



Taką postawą Ewa daje przykład swoim fanom, by nie patrzeć tylko na wygląd, czy to ludzi, czy zwierząt. W komentarzach gwiazda zebrała sporo ciepłych słów i pochwał za swoją postawę, do których również się dołączamy.

