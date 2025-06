Zmieniający się klimat sprawia, że susze stają się coraz częstsze, a upalne lata to już norma. Dla ogrodników to wyzwanie, ale i szansa na odkrycie roślin, które nie tylko przetrwają trudne warunki, ale także zachwycą swoim wyglądem.

Lawenda to klasyk wśród roślin odpornych na suszę. Jej srebrzyste liście odbijają światło, a głęboki system korzeniowy pozwala przetrwać długie okresy bez wody. Dodatkowo przyciąga pszczoły i motyle, wprowadzając życie do ogrodu.

Jeżówki to nie tylko ozdoba ogrodu, ale i rośliny lecznicze. Ich kolorowe kwiaty przyciągają owady, a wyjątkowa odporność czyni je idealnymi do suchych ogrodów.

Unikaj cienistych zakątków - tam będą się męczyć i na pewno przełoży się to na wygląd. Nie zapomnij o glebie: przepuszczalna, lekko piaszczysta, z dodatkiem żwiru lub grysu to dla nich jak wygodna sofa - nie zatrzymuje za dużo wilgoci, ale daje stabilne oparcie. Jeśli ziemia w twoim ogrodzie jest zbyt gliniasta , warto ją nieco "odchudzić" właśnie żwirem, kompostem i piaskiem.

Jarzębina to bardzo odporna i wielofunkcyjna roślina - zniesie, suszę, przymrozki, śnieg, a do tego stanowi źródło pożywienia dla ptaków

Jarzębina to bardzo odporna i wielofunkcyjna roślina - zniesie, suszę, przymrozki, śnieg, a do tego stanowi źródło pożywienia dla ptaków Artur Widak/NurPhoto Getty Images

Może nie wygląda spektakularnie jak rabata pełna tulipanów, ale ściółka to absolutny must-have w ogrodzie odpornym na suszę. Kora sosnowa, zrębki, słoma, a nawet żwir dekoracyjny - wszystko to działa jak naturalna kołdra, która zatrzymuje wilgoć w glebie i chroni ją przed nadmiernym nagrzewaniem.

Chodzi o to, by woda dotarła głęboko, do korzeni, zamiast tylko zwilżyć powierzchnię gleby. Warto też przemyśleć instalację systemu kropelkowego - to ogrodniczy odpowiednik picia przez słomkę: mniej wody się marnuje, a każda kropla trafia tam, gdzie trzeba.