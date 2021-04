​Ilona Wrońska i Leszek Lichota budują luksusowy kemping w Beskidzie Niskim

Aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" i aktor znany z "Watahy", od kilkunastu lat są szczęśliwą parą. Wychowują razem dwójkę dzieci: 15-letnią Nataszę i 13-letniego Kajetana, których od kilku lat uczą ich sami w domu. Oboje wielokrotnie powtarzali w wywiadach, że ich rodzina kocha podróżować (stąd to domowe nauczanie) i spędzać czas w otoczeniu natury.

Zdjęcie Kemping będzie nosił nazwę Forrest Glamp i stanie w miejscowości Jaśliska w Beskidzie Niskim / VIPHOTO / East News

Choć wyprawy na drugi koniec świata w czasach pandemii są mocno utrudnione, aktorzy zdecydowali się zrobić coś, co pozwoli im na kontakt z przyrodą, a przy okazji... będzie dodatkowym źródłem utrzymania.

Pandemia zmieniła wiele rzeczy, między innymi podejście Polaków do spędzania wolnego czasu. Wiele osób zamiast lecieć do zamkniętego kurortu wybudowanego na pustyni woli wynająć dom położony gdzieś na uboczu w górach czy na Mazurach albo podróżować po kraju kamperem. Coraz popularniejszy staje się także glamping (połączenie słów glamour i camping), czyli kemping z luksusowo wyposażonymi namiotami, których komfort w niczym nie odbiega od wygodnego domu, a daje możliwość jeszcze bliższego obcowania z naturą. Takie miejsca lubią też Ilona Wrońska i Leszek Lichota, o czym świadczy fakt, że postanowili zbudować własny luksusowy kemping. Będzie nosił nazwę Forrest Glamp i stanie w miejscowości Jaśliska w Beskidzie Niskim.

Swoim nowym planem na życie podzielili się z internautami na Instagramie. "Często jest tak, że spełniamy marzenia innych. Czas zacząć spełniać swoje - Forrest Glamp, to tam niebawem widzimy się z Wami. Jak śnieg stopnieje, mnóstwo zadań i pracy przed nami. Niebawem podzielimy się z Wami szczegółami, gdzie i od kiedy będziecie mogli nas odwiedzać, a przy okazji tak jak my zakochać się w Beskidzie Niskim" - napisała Ilona Wrońska w poście, którego ilustracją jest zdjęcie pary aktorów z koparką w tle. Potem dodała, że swój kemping budują w Jaśliskach.

Aktorka zamieściła także w relacji na Instagramie kilka filmów, gdzie możemy zobaczyć miejsce, które wybrali z Leszkiem Lichotą na swój glamping. Jest to piękna polana, w otoczeniu drzew, w oddali widać górskie wzniesienia - raj dla miłośników natury. Co prawda na razie polana jest pokryta grubą warstwą śniegu, ale to, jak widać, nie jest przeszkodą w rozpoczęciu pierwszych prac. Z filmu na Instagramie dowiadujemy się także, na kiedy para przewiduje start swojego glampingu. Leszek Lichota zapowiada, że zapraszają już na tegoroczną majówkę.

Instagram Post

Jak się okazuje, mają już pierwszych chętnych do odpoczynku w Beskidzie Niskim. "Oooo... super! My już za chwilę odbieramy nasz domek na kółkach! Znajdzie się tam miejsce dla campervanów?" - napisała aktorka "Pierwszej miłości" Marta Chodorowska. Przyłączyli się do niej także inni internauci. "Zamawiam pierwszy wolny termin!!!, "Odwiedzimy Was 100 procent! Świetna inicjatywa" - deklarowali fani Wrońskiej, Lichoty i ich kempingu.