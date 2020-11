Iwona Pavlović zdradziła, jakich rad udzieliła jej Beata Tyszkiewicz

Znana instruktorka tańca uważa Beatę Tyszkiewicz za kopalnię mądrości życiowych. W czasie, gdy obie pracowały przy "Tańcu z gwiazdami", Iwona Pavlović otrzymała od niej wiele rad. Kilka z nich "Czarna Mamba" wyjawiła w książce "Beata Tyszkiewicz. Portret damy".

Zdjęcie Iwona Pavlović jest wdzięczna starszej koleżance za cenne wskazówki /Krzysztof Jarosz /Agencja FORUM

">>Nigdy nie skarż się, jak ci jest źle. Nie opowiadaj ludziom swoich smutnych historii. O swoich bolączkach opowiedz jednej przyjaciółce<<. Tak mi mówiła. >>Iwona, myślisz, że to kogoś interesuje, że ci jest źle?<< Nie znosiła publicznego użalania się nad sobą ani prania brudów. Nie dlatego, że wstyd, że rzeczy złe się dzieją. I nie chodzi o ich ukrywanie, ale o takt" - wspomina Iwona Pavlović na kartach książki "Beata Tyszkiewicz. Portret damy". Słynna jurorka "TzG" jest jedną z wielu osób, które udzieliły wywiadu autorce tej publikacji, Annie Augustyn-Protas.

"Ona uważała, że pewne tematy nie powinny być opowiadane publicznie - z powodu uprzejmości wobec świata, żeby nie obciążać nimi innych. Staram się to stosować. (...) Chodzi o niezaśmiecanie otoczenia swoimi problemami" - tłumaczy Pavlović. To w pewien sposób wyjaśnia, dlaczego Tyszkiewicz, po tym, jak wiosną 2017 r. przeszła zawał serca i wycofała się życia publicznego, unikała udzielania dłuższych wywiadów.

Legendarna aktorka uczyła też Pavlović podejścia do popularności. "Nie chcesz jej, to nie występuj w >>Tańcu z gwiazdami<<, nikt cię do tego nie zmusza. Mądre. To, że nie możesz zjeść spokojnie obiadu, bo ustawia się do ciebie wycieczka po autografy, może być minusem, ale przecież nie musisz jeść w miejscach publicznych. Nie lataj do gazet ze swoimi sprawami, ale nie obrażaj się, że się tobą interesują" - opowiada Pavlović. Te wskazówki bardzo pomogły oswajającej się z popularnością ekspertce od tańca. Dziś Pavlović nie ma problemu z tym, w jaki sposób piszą o niej media.

Obie panie często rozmawiały też o sprawach damsko-męskich. "Kiedyś mi powiedziała piękną rzecz: >>Jeśli jesteś mężczyzną, który każdego dnia cię rozśmiesza, to złapałaś Pana Boga za nogi. Bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, pogoda ducha<<. Ma rację. Taki jest Wojtek, mój mąż, codziennie się przy nim śmieję" - wyjawia "Czarna Mamba".

Pavlović i Tyszkiewicz pracowały ze sobą przy dwunastu edycjach programu TVN "Taniec z gwiazdami" (2005-2010) i siedmiu edycjach polsatowskiego "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (2014-2017).

Instagram Post

Instagram Post

