To miasto znalazło się w pierwszej dziesiątce. Polacy go nie doceniają

Portal Travelist postanowił docenić 10 pięknych, lecz małych miast w Polsce, by zachęcić do ich odwiedzenia. Na 6. miejscu znalazło się Chełmno, które może okazać się idealnym celem podróży zwłaszcza w lutym. Dlaczego akurat wtedy turyści mogą bardziej docenić to miejsce w województwie kujawsko-pomorskim?