Na liściach skrzydłokwiatu pojawiają się ciemne plamy. Co robić?

Zdarza się, że plamy mogą być skutkiem podlewania skrzydłokwiatu zimną wodą prosto z kranu . Jeśli chodzi o nawadnianie, to lepiej przeprowadzać je za pomocą letniej wody. Skrzydłokwiat powinien mieć wilgotne (lecz nie mokre) podłoże. Zalanie korzeni rośliny może doprowadzić do ciemnienia obrzeży liści.

Jedną z najgroźniejszych przyczyn powstawania plam na liściach, jest ciemna plamistość liści. Wówczas rzeczone plamy mają okrągły kształt, a ponadto można zauważyć ich ciemnobrązowe obramowanie. W przypadku zaobserwowania takich zmian porażone liście należy natychmiast usunąć. Nie obcinamy jedynie ciemniejszych miejsc, a pozbywamy się całych liści. Co więcej, wskazane jest użycie środka grzybobójczego, który ochroni roślinę przed dalszym rozwojem choroby.

Skrzydłokwiat jest dość odporną rośliną, jednak nie oznacza to, że nie musimy zapewnić mu odpowiednich warunków do wzrostu. Czego nie lubi skrzydłokwiat? Przede wszystkim stanowiska wystawionego na bezpośrednie i mocne nasłonecznienie. Mowa tu między innymi o parapetach przy oknach z ekspozycją południową. Nie powinniśmy umieszczać rośliny w miejscu, w którym panuje przeciąg.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, skrzydłokwiat lepiej podlewać wodą o temperaturze pokojowej. Co więcej – lepiej unikać twardej wody zawierającej duże ilości rozpuszczonych minerałów. Do podlewania rośliny najlepiej jest wykorzystać wodę miękką – pomogą w tym specjalne filtry zmiękczające wodę.

Istotny jest również prawidłowy drenaż – w przeciwnym razie ryzyko przelania rośliny jest znacznie większe. Co więcej, ziemia, w której rośnie skrzydłokwiat, powinna być dobrze przepuszczalna. Najlepsze warunki do rozwoju zapewni mu gleba o odczynie lekko kwaśnym.

W uprawie skrzydłokwiatu pomocne mogą okazać się pewne przydatne triki, z którymi pielęgnacja stanie się czystą przyjemnością. Jak zapewnić roślinie najlepsze warunki do wzrostu?

Jeśli stanowisko, na którym rozwija się skrzydłokwiat, znajduje się w pomieszczeniu o niskiej wilgotności powietrza, to wtedy warto codziennie zraszać roślinę wodą . Do tego celu nada się zwykły opryskiwacz ręczny.

W uprawie skrzydłokwiatu może pomóc zastosowanie pewnej domowej odżywki, dzięki której dostarczymy roślinie niezbędnych substancji. Mowa o specyfiku z obierek ziemniaków. Do jego przygotowania niezbędne okazują się obierki z 1 kg ziemniaków – należy wrzucić je do rondelka i zalać 1 litrem wody. Całość gotujemy przez około 15-20 minut. Po tym czasie przelewamy odżywkę do butelki i podlewamy nią skrzydłokwiat. Zastosowanie takiego samodzielnie zrobionego nawozu w płynie może wzmocnić roślinę i pomóc jej zakwitnąć.