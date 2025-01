Zaczynała jeszcze w latach 80. w zespołach Staff i Holloee Poloy. Jej pierwsza solowa płyta to album "Love", ale dopiero kolejna okazała się prawdziwym sukcesem. "Sen" z 1994 r. rozbił bank i podbił krajowy rynek wydawniczy. Płyta pokryła się trzykrotną platyną (a znaczyło to naprawdę dużo w tamtych czasach), robiąc z Bartosiewicz gwiazdę dosłownie natychmiast. Kolejna płyta to "Szok'n'szoł" z hitowymi "Zegarem" i "Ostatnim". W 1997 r. pojawiły się "Jenny" i "Skłamałam" - piosenki, które dotarły do pierwszego miejsca Listy Przebojów Trójki.