Joanna Przetakiewicz żartuje z kobiet, które stale zrzędzą i są nadęte

Popularna projektantka mody, Joanna Przetakiewicz, postanowiła udzielić swoim fankom „porad”, jak skutecznie się postarzyć. Jej sugestie nie mają wszelako nic wspólnego z ubiorem czy makijażem – dotyczą one usposobienia i podejścia do życia.

Reklama

Zdjęcie Joanna Przetakiewicz słynie z ostrego języka /Podlewski /AKPA

Jak oszukać metrykę i wyglądać na młodszą? To pytanie zadaje sobie mnóstwo kobiet. Wiele z nas poddaje się w tym celu rozmaitym odmładzającym zabiegom, stosuje niekonwencjonalne kuracje, a także za pomocą odpowiedniego ubioru i makijażu próbuje odjąć sobie lat.

Reklama

Niektórzy uważają, że aby emanować młodzieńczą energią należy zmienić nie tyle swój image, co podejście do życia - nic bowiem nie odmładza tak, jak optymizm, pozytywne nastawienie do ludzi i życzliwość.

Tego zdania jest również Joanna Przetakiewicz, która w najnowszym wpisie opublikowanym na Instagramie napisała, jak można się błyskawicznie postarzyć. Według właścicielki marki La Mania osobowość jest w tym kontekście znacznie istotniejsza niż widoczne zmarszczki czy siwiejące włosy.

"Często słyszę pytanie: Jak się skutecznie odmłodzić? Moja odpowiedź: miną i uśmiechem! Osobowość widać od 1 sekundy. Dziś niespodzianka: podpowiem odwrotnie. Jak się skutecznie postarzyć? Znam niezawodną receptę - efekt gwarantowany" - pisze na wstępie Przetakiewicz.

Co zatem należy robić, by dodać sobie lat?