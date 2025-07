Co przyniesie sobotę, 5 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych potrzeba będzie duża delikatność oraz umiejętność czytania między wierszami. Konfrontacja nigdzie was nie zaprowadzi, Ty będziesz pytać, wzywać i nalegać, a Druga Strona zacznie uparcie milczeć. Ktoś podejmuje dziwaczne decyzje, bo robi to pod cudzym wpływem. W finansach możesz odnaleźć się w biznesie opartym na iluzji, np. w kinie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie przeprowadzka, zmiana domu lub mieszkania pod wpływem partnera, rozmowa o nowym statusie związku. Osoba, z którą możesz się zadać, będzie najpewniej bardzo niezależna i niechętna osiedlaniu się w jednym miejscu. W finansach możesz znaleźć pracę za granicą, odnieść sukces, ale tylko dzięki sobie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie oddać szacunek tradycji, stawić się na uroczystym obiedzie lub rocznicowej kolacji. Zadbaj, by niczym nie urazić dziadków. Jeśli to możliwe, staraj się spędzać z nimi jak najwięcej czasu i czerpać z tego, co ci oferują. W finansach możesz trafić do przedsiębiorstwa mocno opierającego się na związkach osobistych.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych możesz teraz wiele osiągnąć dzięki dobrym manierom oraz szacunkowi dla starszych. Ktoś ma do ciebie wyraźną słabość, a ty możesz stać się jego "pomostem" do współczesnego świata. Poświęć czas, by wyjaśniać dziadkom, jak działają współczesne technologie, np. telefon komórkowy. W finansach możesz zarobić, wspomagając seniorów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych możliwa będzie wielka namiętność, fascynacja kimś, kto nie do końca panuje nad swoim życiem. Unikaj związków, których głównym atutem jest fascynacja ciałem lub… pieniędzmi. Niektórzy mają tendencję do traktowania innych ludzi jak rzeczy. W finansach czyjeś nieszczęście, np. zwolnienie lub choroba mogą okazać się Twoją szansą. Bywa i tak.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych koleje losu będą zmienne, możesz poznać bliskie osoby od zupełnie innej strony. Właśnie teraz nawiążesz relacje, które mogą pozostać z Tobą na lata. Jeśli myślisz o romansie, to może on zafascynować Cię totalnie, a potem potoczyć się w niespodziewanym kierunku. W finansach możesz znaleźć zatrudnienie w banku, na poczcie itp.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych widać doskonałe porozumienie co do tego, jak powinien wyglądać bezpieczny dom. Nie trzeba wielkich nakładów, aby uwić sobie przytulne gniazdko. Ktoś chce wiedzieć, że w razie konfliktu staniesz po jego stronie. To będzie najważniejsze. W finansach postaw na profesjonalizm i samodzielność. Staraj się nie prosić i nie narzekać.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych może przytrafić Ci się miłość od pierwszego wejrzenia, fascynacja kimś, chęcią bycia z tamtą osobą lub naśladowania jej. Pragnienie znalezienia własnego miejsca na ziemi będzie najsilniejszą motywacją, żeby się kogoś uczepić. W finansach uważaj na nieprzemyślane decyzje, nie zdawaj się zbytnio na szczęście lub na intuicję.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W kwestiach prywatnych możesz spotkać osobę spod znaku Wodnika. Człowiek ten będzie bardzo kontaktowy i generalnie nie do przeoczenia. Nie wszystkim mogą podobać się jego stanowcze opinie, dlatego dobrze się zastanów, do jakiego towarzystwa chcesz go wprowadzić. W finansach możesz ostatecznie z kimś wygrać - zdobyć stanowisko, zająć pierwsze miejsce.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, dla której najważniejsza jest rodzina, bezpieczny dom. Chce ona zapewnić swoim bliskim życie na odpowiedniej stopie i nie zaakceptuje tu zbyt wielu kompromisów. Gdy mowa o prezentach, lubi cenne i praktyczne przedmioty. W finansach warto dobrze się ułożyć z kobietą o bardzo jasnych albo czarnych włosach.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Mag

W relacjach prywatnych możesz napotkać osobę wygadaną, kontaktową lub taką, dla której największym afrodyzjakiem są… słowa! Ucz się pięknie mówić o miłości, nie zadowalaj się frazesami. Jeśli recytowanie wierszy Cię zawstydza, przerzuć się na dowcipne fraszki. W finansach możesz odnieść sukces w branży komunikacyjnej lub w sklepie z modną odzieżą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać od kogoś drobny podarunek, stać się świadkiem wybuchu emocji, zetknąć się z surowymi, niczym niepowstrzymywanymi uczuciami. Czy potrafisz zachować spokój, kiedy ktoś wylewa przed Tobą całe swoje serce? W finansach możesz odnowić stare kontakty, pogodzić się z kontrahentami, zaproponować współpracę rodzinie.

