Julia Chatys zagrała w spektaklu nago

Julia Chatys zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Kasi Berg w serialu „Na Wspólnej”. Ostatnio zaskoczyła fanów bardzo śmiałym zdjęciem.

Zdjęcie Julia Chatys kończy studia w łódzkiej filmówce /Artur Zawadzki /Reporter

Chatys od wielu lat zajmuje się dubbingiem. Głosem zaczęła pracować, gdy miała zaledwie... cztery lata!

Ambitna 24-latka pracę na planie popularnego serialu łączyła ze studiami aktorskimi. Wiedzę i doświadczenie zdobywała przez ostatnie lata w łódzkiej filmówce.

Niestety, z powodu pandemii, tegoroczny Festiwal Szkół Teatralnych, w którym Julia brała udział, odbył się online. W takiej właśnie formie został zaprezentowany dyplomowy spektakl Chatys pt. "Hamlet x 4".

Zdjęcie z przedstawienia młoda aktorka zamieściła na swoim instagramowym profilu. Śmiała, czarno-biała fotografia, do której Chatys pozuje... nago, wprawiła wielu fanów w osłupienie.

Okazuje się, że 24-latce przypadła w udziale jedna z najbardziej wymagających ról. Na szczęście Julia może liczyć np. na wsparcie Ewy Gawryluk, z którą pracuje na planie "Na Wspólnej".

Doświadczona aktorka skomentowała zdjęcie młodszej koleżanki, pisząc krótko: "Pięknie".

A wy co myślicie o kadrach z "Hamleta x 4"?

Wideo

