Kasia Tusk urodziła drugie dziecko! Znamy płeć

Kasia Tusk powitała na świecie drugie dziecko!

Kasia Tusk i Stanisław Cudny są parą już od kilkunastu lat. W 2018 roku zostali małżeństwem. Rok później powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Dziewczynka otrzymała imię Liliana. Dziennik "Super Express" donosi, że Kasia Tusk urodziła drugie dziecko!

Kasia Tusk długo ukrywała przed fanami drugą ciążę. Mimo licznych pytań, nie potwierdzała informacji o tym, że spodziewa się kolejnego dziecka. Zdjęcia, które publikowała na Instgaramie również nie wskazywały na błogosławiony stan. Kasia Tusk pozowała głównie w luźnych, zwiewnych sukienkach, które skutecznie maskowały ciążowy brzuszek.

Instagram Post

Kasia Tusk potwierdziła ciążę po doniesieniach prasy

W maju ciążę Katarzyny Tusk potwierdziła jej teściowa. W rozmowie z "Super Expressem" Anna Lutomska zdradziła, że cała rodzina nie może doczekać się przyjścia na świat malucha. Zaznaczyła również, że ciąża przebiega zgodnie z planem. "Jakże to wieści szybko się roznoszą. Bardzo się wszyscy strasznie cieszymy i trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. A że wszystko idzie ku dobremu, także z pandemią, jesteśmy dobrej myśli" - powiedziała mama męża Kasi Tusk.

Instagram Post

Niedługo później swoją ciążę potwierdziła Kasia Tusk. Blogerka zaczęła publikować zdjęcia w stylizacjach podkreślających ciążowe krągłości. Fanki gratulowały stylowej mamie w komentarzach, pytały o płeć maluszka i o to, kiedy pojawi się na świecie. Tusk przyjmowała gratulacje, jednak nie zdradzała szczegółów dotyczących porodu.

Ostatni wpis na blogu był wskazówką dla fanów Kasi Tusk

Instagram Post

Kasia Tusk w trakcie ostatnich miesięcy odpoczywała i spędzała dużo czasu na świeżym powietrzu. W jednym z ostatnich postów napisała: "Chciałabym, aby najbliższe tygodnie trwały jak najdłużej, bo końcówka tych wakacji jest dla mnie czymś zupełnie wyjątkowym". Fani odebrali to wyznanie jednoznacznie. Ich zdaniem było to potwierdzenie zbliżającego się terminu porodu. Wszystko wygląda na to, że obserwatorzy dobrze odczytali wskazówkę, którą młoda mama zamieściła na blogu.

Jak donosi "Super Express" Kasia Tusk urodziła drugie dziecko! Dziennik informuje, że wiadomość potwierdziła osoba z bliskiego otoczenia rodziców. Przyjaciel rodziny zdradził także płeć noworodka. "To dziewczynka. Wszystko dobrze się udało"- powiedział ponoć informator, który dobrze zna zarówno Kasię, jak i jej męża.

Kasia Tusk i dziecko mają się dobrze

Gdy tylko wiadomość o porodzie obiegła media, fani blogerki zaczęli dopatrywać się kolejnych wskazówek, świadczących o tym, że drugie dziecko Kasi Tusk i Stanisława Cudnego jest już na świecie.

Instagram Post

W najnowszym wpisie na Instgaramie Kasia Tusk napisała, że tęskniła za domem i własnym łóżkiem. Blogerka w kadrze pokazała co prawda jedynie swoje ucho oraz owiniętą ręcznikiem głowę, jednak fani zaczęli dopytywać, czy opis oznacza, że Kasia z maleńką wróciły już ze szpitala.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Katarzyna Tusk rzadko opowiada otwarcie o swoim życiu prywatnym / Mariusz Grzelak/REPORTER / East News

