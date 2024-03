Kobiece garnitury od kilku sezonów królują na modowych wybiegach. Dobrze skrojone i dopasowane do sylwetki, ale też oversizowe kroje, na ważną uroczystość i eleganckie wyjście, ale też na co dzień, zestawione z trampkami, czy innym obuwiem sportowym.

We wzory, czy też monochromatyczne. Wszystkie wydania garniturów są mile widziane i zagościły też w szafie Katarzyny Cichopek. Świat oszalał na ich punkcie i nawet księżna Kate stała się ich wielką fanką.

Tym razem Katarzyna Cichopek skusiła się na luźny, zwiewny wiosenny garnitur w kolorze lavender blue . Pochodne fioletu to jedne z modniejszych kolorów wiosny 2024 i jak widać, aktorka już zdążyła się w nim zakochać.

Do luźnego garnituru wykończonego materiałową różą, dobrała jedynie czarną, dopasowaną bluzkę oraz delikatny naszyjnik. Najmocniejszy akcent całej stylizacji położony jest na garnitur, to on gra tu główne skrzypce.