Kayah i Rinke Rooyens składają życzenia synowi

Kayah i Rinke Rooyens wzięli ślub w 1998 roku. Cztery miesiące później na świat przyszedł ich syn Roch. Znani rodzice pokazali ostatnio jego zdjęcia.

Zdjęcie Rinke Rooyens i Kayah w 2000 roku /Artur Pawlowski /Reporter

Małżeństwo artystki i producenta trwało do 2010 roku, ale już od 2002 roku para była w separacji. Dziś utrzymują przyjacielskie stosunki, a Kayah serdecznie gratulowała byłemu mężowi, gdy jesienią tego roku ślubował miłość i wierność Joannie Przetakiewicz.

Choć trudno w to uwierzyć, syn Kayah i Rinke w tym roku skończył 22 lata. Z tej okazji piosenkarka zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcie z Rochem zrobione kilkanaście lat temu.

Pod uroczą fotografią dumna mama napisała:

- 22 lata! Odbiłam od brzegu w nieznaną podróż... On także. Oby jak najmniej sztormów!!! Dziękuję, że dowiedziałam się, co to Miłość!!! LOVE SYNU (pis. oryg.)

Z kolei Rooyens zamieścił w swoich mediach społecznościowych kilkuminutowe wideo, nagrane lata temu podczas wizyty w zoo. Pokazał też współczesne zdjęcie syna.

