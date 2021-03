Belle Hassan jest pięknością z Bromley. Dziewczyna oszołomiła fanów angielskiej wersji programu "Love Island" i stała się celebrytką. Teraz w mediach społecznościowych obserwuje ją milion osób, a ona kusi ich swoimi gorącymi zdjęciami!

Reklama

Zdjęcie Belle kusi swoimi wdziękami w mediach społecznościowych! (Screenshot z Instagrama) /Instagram

Pojawiła się w piątej edycji zagranicznego programu "Love Island" i nieźle tam namieszała. Choć nie wygrała show, zdobyła popularność, którą cieszy się do dziś.

Reklama

Pracuje jako charakteryzatorka w Bromley i ochoczo prowadzi swoje media społecznościowe.



To właśnie tam do czerwoności rozgrzewa swoich fanów zdjęciami, do których pozuje skąpo ubrana, prezentując swoje kobiece wdzięki.



Belle miała też w planach zostanie aktorką, jak jej ojciec - Tamer Hassan, który grał w takich produkcjach, jak: ""The Football Factory" i "The Business", jednak Belle zdecydowała się iść inną drogą.



Fotomodeling przynosi jej wiele radości, co widać po efektach pracy na jej koncie społecznościowym. Niektóre z jej zdjęć są naprawdę gorące!





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na Fundację Polsat rozliczając PIT TUTAJ>>>