Niecierpek gruczołowaty, niecierpek himalajski, niecierpek Roylego (Impatiens glandulifera) to gatunek roślin należący do rodziny niecierpkowatych, występujący naturalnie w zachodniej części Himalajów i introdukowany (wprowadzony na nowo) do innych krajów Azji oraz do Europy i Ameryki Północnej. Niestety, rosnąc masowo, zwłaszcza na terenach aluwialnych w dolinach rzek, przyczynia się do ograniczenia ich różnorodności biologicznej, stając się uciążliwym gatunkiem inwazyjnym.

Masz w ogrodzie tę roślinę? Wytnij, zanim wpadniesz w tarapaty

Niecierpek gruczołowaty prezentuje się bardzo niewinnie, ale to tylko pozory! Wiele osób pragnie mieć go w ogrodzie, bo wygląda bardzo dekoracyjnie, a jego różowo-purpurowe kwiaty budzą zachwyt. Niestety, jest to gatunek obcy i wyjątkowo ekspansywny, który błyskawicznie rozprzestrzenia się w naturalnym środowisku. Niecierpek wypiera rodzime rośliny i zaburza lokalny ekosystem.

Niecierpek gruczołowaty występuje powszechnie w całej Polsce, głównie na południu i zachodzie. Świetnie czuje się w wilgotnych dolinach rzecznych, na łąkach i na brzegach jezior. Roślina ta produkuje ogromną ilość nasion - nawet do 32 tysięcy na metr kwadratowy. Kiedy owoce niecierpka dojrzewają, ich torebki pękają, a siła rozrzuca nasiona nawet na sześć metrów od miejsca, gdzie rosła.

Niecierpek gruczołowaty bardzo szybko rośnie i błyskawicznie zajmuje miejsce przeznaczone dla innych gatunków. Hamuje on ich wzrost za pomocą substancji chemicznych, uwalnianych do gleby i wypiera konkurencję. Nic dziwnego więc, że trafił na listę gatunków inwazyjnych, zakazanych w całej Unii Europejskiej.

Za rozmnażanie niecierpka gruczołowatego grożą wysokie kary 123RF/PICSEL

Znalazłeś niecierpka w ogrodzie? Oto co możesz zrobić

Zgodnie z obowiązującym prawem, w Polsce nie można uprawiać, rozmnażać ani wprowadzać do obrotu niecierpka gruczołowatego. Za taką działalność grożą poważne konsekwencje finansowe - kara może wynieść nawet milion złotych!

Co w sytuacji, gdy znalazłeś tę roślinę w swoim ogrodzie? Natychmiast się jej pozbądź, a resztek nie wyrzucaj do kompostownika - najlepiej je spal lub oddaj do utylizacji biologicznej. W sytuacji, gdy roślina rozprzestrzeniła się na większym obszarze, poinformuj lokalne władze lub służby ochrony środowiska.

Niecierpka gruczołowatego najlepiej usuwać przed okresem kwitnienia i zawiązywania nasion, czyli wczesnym latem.

