Kim Kardashian znana jest z zamiłowania do luksusu, odważnych kreacji, mocnych makijaży i bogatych stylizacji. Tym bardziej dziwi fakt, że w jej własnym domu króluje totalny minimalizm! Co ciekawe, gwiazda przyznała, że lubi, gdy wokół niej panuje spokój i prostota.

Przeciwniczką minimalizmu jest córka Kim, North, której ponoć bardzo nie podoba się surowy wygląd domu jej mamy:

Za każdym razem, gdy się kłócimy i córka chce mi dokopać, mówi: Twój dom jest taki brzydki. Jest cały biały, kto tak mieszka?

– powiedziała Kim w programie "The Ellen DeGeneres Show".

Kim Kardashian pokazała swój dom. Fani piszą: "Jak w kostnicy"

Od czasu do czasu na Instagramie Kim Kardashian pojawiają się fotki z jej domu, będące żywym dowodem na to, że celebrytka faktycznie jest wielką fanką minimalizmu. Kim ograniczyła paletę barw do niewielu odcieni szarości oraz bieli, bo źle się czuje w otoczeniu mocnych barw.

Właśnie biel i odcienie szarości królują w łazience Kim, w której gwiazda korzystać może z przestronnej, przeszklonej kabiny prysznicowej. Wnętrze to jest sporych rozmiarów i bardziej przypomina luksusowy salon kąpielowy niż klasyczną łazienkę z naszych domów i mieszkań.

Kim pochwaliła się także swoim ulubionym pokojem w domu, czyli salonem utrzymanym w odcieniach bieli i beżu. Salon również jest bardzo minimalistyczny - znajdują się w nim tylko fotele oraz stół, a uwagę zwraca na pewno brak jakichkolwiek dodatków czy bibelotów.

Fani szybko zasypali Kim komentarzami i podzielili się na dwie grupy. Część z nich jest zachwycona prostotą wnętrz, ale nie brakuje krytykantów, którzy uważają, że dom gwiazdy jest całkowicie pozbawiony "ciepła, kreatywności i prawdziwego życia".

Najwięcej emocji wzbudziła jednak sypialnia gwiazdy. Przestronne łóżko i marmurowe ściany zachwyciły część fanów, ale część przyznała, że "czuliby się tam jak w kostnicy" i "zimno im od samego patrzenia".

A jak wam podoba się dom najsłynniejszej Kardashianki?

