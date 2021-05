Książę William stara się prywatne sprawy i porachunki załatwiać po cichu, bez udziału prasy. Zupełnie inaczej podchodzi do tego jego brat - Harry.

Odkąd odszedł wraz z Meghan Markle z rodziny królewskiej, Harry zyskał więcej wolności.



Po słynnym wywiadzie u Oprah Winfrey otworzył się na kolejne zwierzenia i opowieści na temat życia w rodzinie królewskiej.



Okazuje się, że książę William powoli zaczyna tracić cierpliwość do tego typu poczynań. Podczas wywiadów Harry'ego padły naprawdę gorzkie słowa o samotności, o braku pomocy, o myślach samobójczych Meghan.



To wszystko stanowi poważny uszczerbek w wizerunku monarchii i wszyscy zdają sobie doskonale z tego sprawę, również William.



"William zamartwia się, że Harry posunie się za daleko w kolejnych dramatycznych wyznaniach. Jest nie tylko rozczarowany, ale też wyraźnie zmartwiony ostatnimi poczynaniami brata - donosi informator "Mail on Sunday".



William według brytyjskiej prasy jest na skraju wytrzymałości i jeżeli dalej tak będzie wyglądać sytuacja, to czeka go interwencja w to, co opowiada Harry.



Czyżby bracia mieli spotkać się w sądzie? Chyba nikt by tego nie chciał...

Reklama

Zdjęcie Książę William i Harry mają sobie sporo do wyjaśnienia. Oboje jednak unikają ze sobą kontaktu / WPA Pool / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate Middleton na premierze "Spectre" INTERIA.PL