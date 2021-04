Księżna Kate i książę William stronią od spełniania każdej zachcianki swoich dzieci. Księżniczka Charlotte musiała długo prosić, a wręcz błagać rodziców o to, by sprawili jej własnego, prywatnego konia. Okazuje się, że w końcu ulegli!

Zdjęcie Księżna Kate i książę William zaskoczyli swoją decyzją /Max Mumby/Indigo /Getty Images

George, Charlotte i Louis urodzili się w jednej z najbogatszych rodzin świata. Mogliby mieć wszystko, o czym tylko zamarzą, ale księżna Kate i książę William stoją na staży tego, by tak się nie stało.

Od małego uczą dzieci szacunku do pieniądza i rzeczy, które mają.



Księżniczka Charlotte odkąd pojawiła się na świecie, jest nie tylko podobna z wyglądu do swojej prababci, królowej Elżbiety II, ale także dzieli z nią pasję - miłość do zwierząt i miłość do jeździectwa.



Od wielu miesięcy prosiła rodziców, by w końcu kupili jej prywatnego konia. Do tej pory, tak jak reszta rodziny, Charlotte korzystała z koni należących do królowej Elżbiety.



Księżniczka jednak pragnęła mieć własnego kuca, którym będzie mogła się również sama opiekować. Do tej pory Kate i William traktowali prośby córki z przymrużeniem oka i twierdzili, że Charlotte jest jeszcze za mała, by podołać takiemu wyzwaniu i udźwignąć obowiązek.



Niedługo księżniczka skończy 6 lat i rodzice w końcu uznali, że jest na tyle duża, by posiadać własnego konia. Właśnie kupili jej pierwszego kuca, czym zaskoczyli nie tylko Charlotte, ale również i resztę rodziny.



Zdjęcie Książę William i księżna Kate lubią uszczęśliwiać swoje dzieci / Jeff J Mitchell / Getty Images

Zdjęcie Książę William i księżna Kate wraz z dziećmi stworzyli wspaniałą rodzinę / Getty Images

