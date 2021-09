Księżna Kate jest ulubienicą fanów rodziny królewskiej - i to nie tylko Brytyjczyków. A od kiedy w lipcu zniknęła na długie tygodnie z przestrzeni publicznej i mediów, spekulacje na temat jej czwartej ciąży sięgnęły zenitu.



Niedawno księżna pojawiła się na spotkaniu z żołnierzami, którzy wrócili z Afganistanu. Wszyscy bacznie się jej przyglądali w poszukiwaniu krągłości. Niestety, pod luźnymi ubraniami, które założyła na tę okazję, trudno było się czegokolwiek dopatrzyć. Czas pokaże, czy podejrzenia są słuszne.



Tymczasem inny aspekt życia rodziny królewskiej przykuł uwagę fanów. W sieci pojawiło się zdjęcie księżnej Cambridge przyłapanej na ulicy w niecodziennej sytuacji. Co się wydarzyło?



Księżna Kate przyłapana z dziećmi na ulicy. Sama odbiera je ze szkoły

We wrześniu książę George i księżniczka Charlotte rozpoczęli rok szkolny. Wydawałoby się, że to ochrona lub niania odprowadza dzieci do szkoły - w końcu księżna Kate i książę William nie są zwykłymi rodzicami i mają na głowie wiele obowiązków. Okazuje się, że nic bardziej mylnego!

Księżna Kate stara się, by jej dzieci miały możliwie normalne życie. Świadczy o tym fakt, że niedawno została przyłapana na ulicy, kiedy sama odbierała George'a i Charlotte ze szkoły.



Zachwytom internautów nie ma końca. Zwrócili też uwagę, że dzieci Kate i Williama są już bardzo wysokie.

Cudowna mama!

Wspaniale widzieć Kate jako zwykłą mamę, która odbiera dzieci ze szkoły.

Ona jest zwykłą mamą.

