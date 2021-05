Księżna Kate znana jest ze swojego wysublimowanego gustu. Zawsze zadaje szyku, gdy pojawia się publicznie, a jej stylizacje dopracowane są w najmniejszym nawet szczególe. Okazuje się, że wiele z tego czerpie od niej królowa Letizia, monarchini Hiszpanii.

Zdjęcie Księżna Kate i królowa Letizia preferują podobny styl / WPA Pool / Getty Images

Księżna Kate ma fanów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie. Kobiety inspirują się jej wyglądem, pragnąc mieć podobny wizerunek, co ona.

Wiele wskazuje na to, że nie tylko przeciętne kobiety pragną wyglądać jak Kate, ale również sama królowa!



Hiszpańska królowa Letizia jest niezwykle piękną kobietą, która również zachwyca stylem za każdym razem, gdy pojawia się publicznie.



Patrząc na Letizie i Kate można zauważyć, że ich stylizacje, fryzury, a nawet makijaż, często są niezwykle podobne!



Fani Kate uważają, że to właśnie ona, a nie odwrotnie, jest inspiracją dla królowej! Trzeba przyznać, że obie panie kochają klasyczne stroje i dzięki temu ani razu nie zaliczyły modowej wpadki i zawsze przestrzegają etykiety związanej z ubiorem.



Jest to doceniane nie tylko przez fanów i poddanych, ale także przez media i znawców rodziny królewskiej.





Zdjęcie Królowa Letizia uwielbia klasyczne sukienki, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę / Europa Press Entertainment / Contributor / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate często wybiera sukienki o dziewczęcych wzorach i klasycznych fasonach / WPA Pool / Getty Images

