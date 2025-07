Byki będą mieć czas na przewartościowanie pewnych spraw

Dla Byków Uran to ważna planeta - od kilku lat przebywał w ich znaku, ucząc, że nic nie trwa wiecznie. Na początku lipca wchodzi do Bliźniąt i uaktywnia obszar związany z pieniędzmi, potrzebami i poczuciem bezpieczeństwa. W tym czasie osoby spod tego znaku będą czuć, że coś wymyka się spod ich kontroli - może chodzić o pracę, finanse albo wartości, które dotąd były na pierwszym miejscu. Jeśli coś kończy się - zatrudnienie, relacja, sposób myślenia - warto temu dać odejść. Choć początkowo będzie trudno przyzwyczaić się do zmian, będą one potrzebne. Lipcowe rewolucje to nie koniec, ale początek czegoś nowego.

Zmienność sytuacji może prowadzić do chwilowego chaosu, ale właśnie w tym niepokoju kryje się szansa na nowy porządek. Niespodziewane wydarzenia skłonią do przewartościowania tego, co naprawdę daje poczucie stabilności. Możliwe, że to, co dotąd wydawało się ważne, było tylko narzucanym poglądem innych. Przestrzeń po tym, co odeszło, szybko zapełni się nowymi możliwościami.

Raki przeżyją emocjonalny reset

Pełnia w Lwie 10 lipca oświetli sferę zasobów i relacji z bezpieczeństwem. To, co do tej pory wydawało się stabilne - relacja, przywiązanie, wspólny dom - może zostać wystawione na próbę. Opozycja z Plutonem sugeruje zakończenie, które dotyczy bliskiej więzi. Może być to koniec związku, wycofanie się kogoś ważnego, ale też odcięcie się od uzależniającego schematu emocjonalnego. Osoby spod tego znaku mogą poczuć się bezbronne, jakby odebrano im coś cennego. Ale ten ból jest sygnałem, że coś się przebudza. To początek emocjonalnego oczyszczenia i czas porzucenia iluzji - szczególnie tych, które dawały złudne poczucie bezpieczeństwa.

Lwy czeka kryzys tożsamości

Lipcowa pełnia ma miejsce w znaku Lwa - a to oznacza, że osoby spod tego znaku będą w centrum wydarzeń. Gdy 24 lipca Księżyc w Lwie ustawi się w opozycji do Plutona, może dojść do momentu emocjonalnej kulminacji. To układ, który może przynieść silne poruszenie - wydarzenia, które zmuszają do zmierzenia się z tym, kim naprawdę się jest - niezależnie od oczekiwań innych. Może to być koniec ważnego etapu życia: związku, roli społecznej, czy sposobu, w jaki się prezentuje światu. Coś, co było integralną częścią tożsamości, musi odejść - choćby próbowało się to zatrzymać. Jeśli jesteś zodiakalnym Lwem, to właśnie dzięki temu końcowi odkryjesz nową wersję siebie - autentyczną, niezależną i silniejszą.

Osoby spod znaku Byka, Raka czy Lwa w lipcu muszą umieć puścić to, co i tak już się skończyło. Jednak chwilowy chaos szybko się opłaci. W sierpniu poczują, że zyskały coś znacznie ważniejszego - przestrzeń, która pozwoliła im na nowo zdefiniować siebie.

