Jeśli zdecyduje się podzielić swoją diagnozą w przyszłości, będzie to nowe otwarcie. Jej potencjał do podnoszenia świadomości jest prawdopodobnie bezprecedensowy. Jestem więc pewna, że to będzie coś, o czym będzie myślała

wyznała Emily Nash w rozmowie w "A Right Royal Podcast"