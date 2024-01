Spis treści: 01 Niepokoje wokół operacji księżnej Kate

Niepokoje wokół operacji księżnej Kate

Poddani brytyjskiej rodziny królewskiej, ale też fani monarchii na całym świecie byli zaskoczeni wiadomością, jaka obiegła media kilka dni temu. Księżna Kate miała przejść planowany zabieg jamy brzusznej w jednej z londyńskich klinik.

Biuro prasowe Pałacu Kensington uspokajało w oświadczeniu, że operacja była planowana i przebiegła pomyślnie. Wiele jednak z następujących po sobie zdarzeń zasiało ziarno niepokoju o stan księżnej, mimo zapewnień w owym oświadczeniu.

Wydarzenia, w których miała wziąć udział wcześniej Kate, odwołano, podobnie jak wydarzenia jej męża, księcia Williama. Pojawia się pytanie, czy gdyby operacja była planowana, książęca para również zaplanowałaby na ten czas publiczne wydarzenia, by potem je odwołać?

Zdjęcie Księżna Kate przebywa w szpitalu od 16 stycznia / Kin Cheung/Press Association/East News / East News

Dodatkowo niepokój budzi długi czas rekonwalescencji księżnej. Ma ona nie wrócić do pełnienia obowiązków służbowych aż Wielkanocy. Dodatkowo rodzina królewska, w tym sama księżna zastrzegła, że nie życzy sobie, by szczegóły operacji były podawane do publicznej wiadomości.

Wizyta księcia Williama w szpitalu także nie uspokoiła fanów i to z kilku powodów.

Książę William odwiedził Kate z niezwykle poważną miną

Książę Walii odwiedził swoją żonę, księżną Walii, w szpitalu, gdzie Kate dochodzi do siebie po operacji jamy brzusznej. Książę William był widziany wychodząc z prywatnej londyńskiej kliniki około godziny 12:35 w czwartek.

Mąż księżnej Kate skorzystał z tylnego wejścia szpitala podczas kameralnej, prywatnej wizyty, ale nikomu nie uszła uwadze jego wizyta.

Zdjęcie Książę William odwiedził żonę w szpitalu sam w nienajlepszym humorze / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images

Książę William podjechał swoim autem sam i to, co wzbudziło emocje, to mina księcia. Nie była to raczej twarz zrelaksowanego i szczęśliwego człowieka, który nie martwi się rutynową, planowaną operacją żony.

Dodatkowo William pojawił się w szpitalu sam, bez trójki ich dzieci. To zdecydowanie wzbudziło jeszcze większy niepokój Brytyjczyków i spowodowało pojawienie się kolejnych pytań odnośnie stanu księżnej Kate.

