Magda Gessler została dziewczyną Bonda

Co łączy dawnego odtwórcę roli Jamesa Bonda, Piercea Brosnana i Magdę Gessler? Pojawili się razem w jednej produkcji. Stworzyła ją fanka słynnej restauratorki. Filmik, którym gwiazda pochwaliła się na swoim Instagramie, to bardzo zabawna przeróbka kultowej sceny jednej z odsłon przygód agenta 007.

Zdjęcie Magda Gessler została na chwilę "dziewczyną Bonda" /Tricolors /East News

Fanka restauratorki wzięła na warsztat film "Śmierć nadejdzie jutro". Wybrała scenę, w której Pierce Brosnan, siedząc w nadmorskim barze na Kubie, przykłada lornetkę do oczu, by oglądać wyłaniającą się z fal Halle Berry.



Ale w tej wersji zamiast na amerykańską gwiazdę, Bond patrzy na Magdę Gessler, pływającą w białej koszuli z dużym, różowym kwiatem we włosach i w okrągłych okularach przeciwsłonecznych



- Dziewczyna Bonda? Taki filmik dostałam od fanki. To miłe! - napisała restauratorka pod nagraniem.



Fani nie mogli wyjść z zachwytu. "To może na casting do następnej części Bonda, Pani Magdo?"; "Bogini w każdym calu! By to tylko Bond się za Panią oglądał, bosko!"; "Miss mokrego podkoszulka" - pisali rozentuzjazmowani followersi.

W Gessler drzemie o wiele większy potencjał niż bycie aktorką epizodyczną. Swojego czasu plotkowano, że może połączyć siły z Pedro Almodovarem.



- Poznaliśmy się w akademii sztuk pięknych. On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawe - potwierdziła w jednym z wywiadów.