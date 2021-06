Małgorzata Rozenek-Majdan nie była jedyna! To wakacyjny hit wśród gwiazd!

Gwiazdy kochają zagraniczne wyjazdy i podróżują tak często, jak tylko mogą. Niekiedy można odnieść wrażenie, że celebrytki są na wiecznych wakacjach, a ich profile w mediach społecznościowych dosłownie ociekają zdjęciami z bajecznych plaż i egzotycznych zakątków.

W tym roku wakacje gwiazd stały pod znakiem zapytania przez szalejącą pandemię koronawirusa.



Przepisy odnośnie podróżowania i korzystania z hoteli zmieniały się dość dynamicznie, co utrudniało zaplanowanie wypoczynku. Wiele osób z celebryckiego grona jednak była niezwykle zdeterminowana, by odpocząć.



Nie było to dla ich problemem, że muszą wydać dodatkowe pieniądze na testy, które należy zrobić przed przylotem do poszczególnych krajów, ani kwarantanna, którą trzeba było odbyć po powrocie do Polski.



Które z gwiazd zdecydowały się na wylot w bajeczne miejsca w tym niepewnym czasie?



Jedną z nich jest Kinga Rusin, która spędziła wakacje swojego życia na Malediwach. Malediwy to archipelag oraz państwo wyspiarskie położone na Oceanie Indyjskim.



Miejsce to słynie z niezwykle pięknych, piaszczystych plaż i niezwykłej flory i fauny. Od dawna docenia ten zakątek Kinga Rusin.



Jak wykazują badania, nie tylko ona zakochała się w Malediwach - W 2015 roku kraj ten odwiedziło 1,234 mln turystów (2,4% więcej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie 2,567 mld dolarów.



W tym roku, ze względu na pandemię, turystów było znacznie mniej, co tylko ucieszyło dziennikarkę, która rozkoszowała się pustymi plażami.



Meksyk - czarny koń wśród wakacyjnych kierunków

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wybrali z kolei Meksyk, gdzie wraz z synami Gosi z poprzedniego małżeństwa i maleńkim Heniem bawią się doskonale.



Meksyk, a zwłaszcza Tulum na Półwyspie Jukatan, jest niezwykle turystycznym miejscem, gdzie króluje dość rozrywkowy styl życia. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wybrali bardziej spokojne miejsce, gdzie mogą wypocząć wraz z dziećmi.



Ostatnio odwiedzili słynne Chichén Itzá, czyli prekolumbijskie miasto założone przez Majów. Zachowane zabytki w jego częściach południowej i zachodniej są związane z wcześniejszą kulturą Majów, natomiast w części północnej - z późniejszą kulturą Tolteków.



Przeważnie jednak spędzają czas nad basenem lub na plaży. Meksyk także pokochały Doda i Natalia Siwiec, która często właśnie w Tulum bywa wraz z mężem i córeczką. Jak widać Meksyk jest niekwestionowanym czarnym koniem wśród wakacyjnych destynacji wybieranych przez gwiazdy.

Jeżeli chodzi zaś o Katarzynę Cichopek, to od pewnego czasu wraz z mężem wybierała podróże po Polsce w trakcie pandemii. Często bywali w górach, bo kochają Tatry, ale niedawno postanowili wyjechać nieco dalej i wybrali Dominikanę.



Republika Dominikańska to drugie co do wielkości państwo na Morzu Karaibskim. W trakcie pandemii cieszyło się sporą popularnością ze względu na dość luźne obostrzenia pandemiczne. Z tego względu także i Kasia Cichopek zdecydowała się na to miejsce.



Włochy i Hiszpania w czołówce wakacyjnych hitów

Podróże w pandemii także nie stanowią problemy dla Moniki Chwajoł, która jakiś czas temu bawiła się doskonale w Dubaju, gdzie wybrała pięciogwiazdkowy hotel, gdzie doba w nim może kosztować ponad 30 tysięcy złotych.



W ofercie hotelu jest wiele rozrywek, jak SPA, liczne restauracje, czy butiki. Teraz gwiazda postanowiła wybrać nieco bliższe Polsce miejsce - Włochy.



Słoneczna Italia kusi turystów swoimi urokami od lat, a Monika Chwajoł wybrała niezwykle malowniczą jej część - Toskanię.



Ten region Włoch położony jest w Północnych Apeninach oraz nad nad morzami: Liguryjskim i Tyrreńskim. Słynie z malowniczych widoków i winnic, które często odwiedzane są przez turystów.



Monika poleciała tam wraz z mężem, by świętować 22. rocznicę ślubu.



Na Hiszpanię zdecydowały się Małgorzata Socha, Joanna Koroniewska i Anna Lewandowska. Choć w Hiszpanii wciąż obostrzenia są dość restrykcyjne, to aktorki postanowiły właśnie tam spędzić swój urlop.



Małgosia Socha, znana z serialu Polsatu "Przyjaciółki" wybrała się na Teneryfę, gdzie znajdują się piękne, ale wymagające dla turystów, masywy górskie: Teide, Tene, Anaga i Adeje.



Aktorka stawia na aktywny odpoczynek, chodząc właśnie po górach albo spędzając czas z dziećmi na plaży. Za to Joanna Koroniewska wybrała Fuerteventurę.



Wraz z Maciejem Dowborem często odwiedzają tę wyspę na Oceanie Atlantyckim, gdyż miejsce to słynie z wyjątkowych tras dla miłośników kolarstwa.



Jak widać pandemia nie stanowiła problemu i przeszkody dla gwiazd. Sezon wakacyjny dopiero się rozpoczął, więc z pewnością to nie koniec zagranicznych wojaży celebrytów, którzy chętnie raczą swoich fanów wyjątkowymi zdjęciami z egzotycznych miejsc.



