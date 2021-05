Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym i stara się być szczera ze swoimi fanami.

Nie ukrywała przed nimi faktu o tym, że stara się razem z mężem, Radosławem Majdanem, o dziecko przy pomocy metody In vitro, a kiedy po miesiącach prób w końcu się to udało, podzieliła się radosną nowiną.



Fani mogli obserwować rosnący brzuszek, a po porodzie nie miała najmniejszego zamiaru ukrywać dziecko przed mediami.



Gwiazda chętnie dzieli się też różnymi przemyśleniami, trudnymi tematami i nie ukrywa tego, że w jej życiu nie zawsze jest kolorowo.



Nie zataiła także faktu, że dwukrotnie powiększała swój biust, ale teraz zdobyła się na zaskakujące wyznanie!



Jakiś czas temu celebrytka przyznała, że myśli nad zmianą rozmiaru swojego biustu na mniejszy. Temat ucichł, ale wygląda, że znów jest aktualny.



Zapytana przez Michała Dziedzica, jak idą działania w kierunku operacji, odpowiedziała:



"To jest głupie pytanie, a najgorsze, że nie mogę mieć pretensji, bo sama wywołałam wilka z lasu. Kobieta jest zmienną i biust też jest zmienny. Cieszę się, że mój biust miał szansę wyglądać przez całe życie tak, jak chciałam" - powiedziała.



Reklama

Instagram Post

Instagram Post