Horoskop finansowy od wróżki Anne od 7 do 13 lipca dla wszystkich znaków zodiaku

Aura tego tygodnia przyniesie ciekawe znajomości. W pracy na etacie będziesz zadowolony, bo ktoś cię wyręczy z twoich nudnych obowiązków. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą wszystko będą chciały robić po swojemu, co może skutkować poważnymi błędami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zwyciężą w rywalizacji o wakat. W sprawach finansowych bądź skoncentrowany na rachunkach, a zyskasz więcej. W weekend sprawy związany z rodziną zaprzątną twoją głowę.

W tym tygodniu będziesz szybki i pewny siebie. W pracy na etacie bądź otwarty na nowe pomysły, bo one mogą zaprowadzić cię na szczyt. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą do wszystkich obowiązków będą podchodzić na spokojnie, nie śpiesząc się, bo i tak ze wszystkim zdążą. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być ostrożne podczas omawiania potencjalnej umowy. W sprawach finansowych unikaj zakupów na spółkę, bo tylko na tym stracisz. Weekend sprzyjał będzie aktywnemu wypoczynkowi.

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym co najważniejsze, aby końcówka tygodnia była spokojniejsza. W pracy na etacie otworzysz się na nowy potencjał możliwości oraz przetrwasz niepowodzenia, za którymi czeka sukces . Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą przewagę nad konkurencją, dzięki wykorzystaniu własnego uroku. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się pracy dodatkowej. W sprawach finansowych będziesz miał teraz szczęście do promocji i zniżek, ale też drobnych wygranych losowych. W weekend będziesz mieć szansę poznać interesujące osoby.

W tym tygodniu zabierzesz się za zadania, które wymagają wysiłku i odwagi. W pracy na etacie skup się na własnych zajęciach i nie przejmuj uwagami innych. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały teraz siły ani ochoty na nowe ciężkie obowiązki. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia spotkają się z przyjaciółmi, którzy im pomogą i doradzą. W sprawach finansowych nie przesadzaj z oszczędzaniem , w końcu są wakacje, które zachęcają do konsumpcyjnego stylu życia.

Tydzień okaże się udany. W pracy na etacie uda się wyjaśnić nieporozumienia, które utrudniały zgodną współpracę i szybkie wykonywanie zadań. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą zyskają dzięki różnym znajomościom i układom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wywalczą to, o co pilnie zabiegają dzięki właściwemu wyczuciu sytuacji. W sprawach finansowych pojawi się wizja podwyżki, która będzie Cię najskuteczniej motywować do działania. W weekend nie unikaj ludzi.