Marcelina Zawadzka ma na swoim koncie sporo sesji zdjęciowych i tytuł Miss Polonii. Gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest piękną kobietą.

jej fani pokochali ją za jej pozytywne nastawienie do świata, radość i oczywiście... piękno.



W mediach społecznościowych obserwuje ją obecnie ponad 600 tys. internautów, bo to właśnie tam jest najbardziej aktywna.



Odkąd rozstała się z pracą w TVP, na swoim profilu publikuje sporo zdjęć, a niektóre z nich rozgrzewają fanów do czerwoności.



Marcelina Zawadzka ostatnio wzbudziła sensację, publikując zdjęcia w podartych spodniach. Jeansy leżą na byłej miss doskonale, co tylko podkreśla jej zgrabne kształty i nic dziwnego w tym, że również i obserwatorom gwiazdy zdjęcia przypadły do gustu.



Gwiazda zaprezentowała się w takiej letniej stylizacji i tym samym stała się inspiracją dla swoich fanów na nadchodzący letni sezon.



Marcelina Zawadzka jest znana ze swojego świetnego gustu i wiele jej stylizacji stawało się dosłownie hitem!



Tym razem było podobnie!





Reklama

Instagram Post