Martyna Wojciechowska pozuje na filmiku z nieśmiałym uśmiechem i prosi fanów o pomoc. Przekonuje, że nie jest to żart i naprawdę potrzebuje pracy. Większość z nich myśli sobie zapewne, jak to możliwe, by tak doświadczona i lubiana dziennikarka musiała szukać zajęcia. Kolejne sekundy filmiku przynoszą jednak odpowiedź na to pytanie. Chodzi bowiem o pracę dla Zeny!

SZUKAM PRACY! To nie żart! Serio szukam pracy! Pomożecie?! Szukam pracy dla ZENY, bohaterki programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA (sezon 12, odc.1, można obejrzeć na Playerze), o której pisałam w poprzednim poście i która jest jedną z bohaterek ostatniej okładki magazynu Wysokie Obcasy.

Tak Martyna Wojciechowska rozpoczęła swój wpis na Instagramie, a w kolejnych zdaniach opisała sytuację Zeny, która musiała uciekać z Libanu:

W Jej kraju nie ma pracy, panuje chaos i bieda. Jest w Polsce od stycznia, chce zostać na dłużej i właśnie tutaj stworzyć swoje miejsce. Ma wielkie serce, wysokie kwalifikacje, jest zaangażowana i bardzo dobrze zorganizowana. Umie świetnie kierować zespołem! Zna biegle angielski, język arabski jest jej pierwszym językiem. Była fixerką, tłumaczką i ma też doświadczenie w pracy na planie zdjęciowym. 12 lat przepracowała w różnych organizacjach pozarządowych, niosąc pomoc ludziom. Była pierwszą kobietą w straży pożarnej w Libanie i szefową oddziału kobiet!

- napisała dziennikarka.

Tutaj tylko kilka Jej zawodowych zalet.CV ze szczegółowymi informacjami już bezpośrednio w kontakcie z Zeną. Gwarantuję, że ktoś, kto Ją zatrudni u siebie, będzie miał na pokładzie PRAWDZIWY SKARB. Zena ma specjalny adres mailowy i tu możecie pisać. praca.zena@martyna.pl SZUKASZ SUPERPRACOWNIKA?! Rozsyłajcie dalej to info żeby pomóc Zenie M.

- dodała, zachęcając potencjalnych pracodawców Zeny do kontaktu.

Post, który zamieściła Martyna Wojciechowska cieszy się ogromną popularnością. Ma już prawie 740 tysięcy wyświetleń, a pod nim pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które trzymają kciuki za Zenę i dziękują Martynie za pomoc, którą jej zaoferowała.

Część fanów, a także kolegów dziennikarki z telewizji chwali ją za odwagę i pomysł, bo oryginalny film na pewno pomoże szybciej znaleźć pracę dla sympatycznej Zeny.

- "Jesteś wspaniała jedyna w swoim rodzaju ! Zena ma szczęście" - napisała np. Karolina Ferenstein-Kraśko, a aktorka Anita Sokołowska zostawiła pod postem wspierające serduszka.

My też trzymamy kciuki za nową pracę Zeny, a Martynie gratulujemy świetnego pomysłu. Co o nim myślicie?

