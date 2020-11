Mateusz Damięcki pochwalił niezwykłym swetrem

Popularny aktor, znany między innymi z roli Michała w serialu "Usta usta" czy Adamy Żmudy z "W rytmie serca", opublikował na swoim instagramowym profilu selfie. Do zdjęcia założył charakterystyczny sweter i opowiedział wzruszającą historię jego powstania.

Zdjęcie Mateusz Damięcki w hołdzie dla mamy założył sweter, który mu zrobiła /Jarosław Antoniak /MWMedia

"Ten jak to mówią >>swetr<< na drutach zrobiła mi mama" - zaczął swój post Damięcki. "Z przodu ma napis >>MATEO<<. Co odwrócone w tym zdjęciu i to jeszcze w lustrze, brzmi >>OETAM<<. Napis >>OETAM<< mam z kolei na plecach. Czego tu nie widać, ale gdybym w lustrze zrobiłbym mu zdjęcie widzielibyście odwrotne >>MATEO<<. Wiem, skomplikowane to" - napisał dalej aktor.



Potem wyjaśnił, skąd się wziął napis OETAM na jego swetrze. "... jak byłem mały, to mama mówiła mi MATEO, a ja na jednej z laurek namalowałem dla niej rakietę, w okienku rakiety swoją twarz, a pod spodem napisałem właśnie odwrotną wersję >>MATEO<<, czyli >>OETAM<<. To właśnie dlatego, na pamiątkę tamtej laurki owo tajemnicze >>OETAM<< znalazło się na swetrze, który mama zrobiła dla mnie na drutach dużo później, niż zwykle robi się swetry na drutach dla swoich dzieci" - wyjaśnił.

Tego dnia jego siostra, Matylda Damięcka, napisała w Instagramie - również w imieniu Mateusza - że na skutek zarażenia koronawirusem zmarł ich ukochany dziadek.

